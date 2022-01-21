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ФИФА за сутки получила 1,2 млн запросов на покупку билетов на ЧМ в Катаре

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Более 1,2 млн заявок поступили в первый день продаж билетов на ЧМ по футболу в Катаре. Игру на сайте ФИФА можно было выбрать любую, передает телеканал «Известия». На матч открытия запрошено более 80 тыс. билетов. Финал чемпионата мира по футболу уже захотели посетить более 140 тыс. болельщиков. Доступны пакеты билетов на игры на четырех стадионах, а также билеты для лиц с ограниченными возможностями. Больше всего заявок оставили болельщики из Катара, страны-хозяйки турнира. Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет не в летнее, а в зимнее время. Матчи будут проходить с 21 ноября по 18 декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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