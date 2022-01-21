Автомобиль сбил переходившего на зеленый свет дорогу ребенка в Омске

В Омске автомобиль сбил семилетнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел 20 января в Чкаловском поселке. 33-летний водитель Toyota сбил ребенка на Космическом проспекте, трядом с остановкой «Столовая».

Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будут установлены обстоятельства и причины происшествия, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее сообщалось, что в Слюдянском районе Иркутской области грузовик сбил 15-летнюю школьницу. От полученных травм она скончалась на месте.