Школьница погибла при наезде грузовика в Иркутской области

Прокуратура проводит проверку по факту наезда грузовика на 15-летнюю школьницу в Иркутской области. От полученных травм девочка скончалась на месте.

ДТП произошло на территории Слюдянского района вечером 19 декабря. По данным правоохранительных органов, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 45-летний водитель грузовика допустил наезд на девочку, пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Прокуратура проводит собственную проверку и контролирует ход расследования, проводимого органами полиции. Водителям напоминают о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Мурманской области. Водитель легковушки скончался, 14 человек получили травмы. Двое детей и один взрослый госпитализированы.