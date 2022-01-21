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США конфискуют $6 млн от продажи содержащегося на деньги из Приватбанка офиса

США конфискуют $6 млн от продажи офиса, содержавшегося на выведенные из Приватбанка деньги
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Министерство юстиции США добивается конфискации $6 млн от продажи офисного здания, отремонтированного и содержавшегося на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 20 января, на сайте американского ведомства.

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Отмечается, что соответствующий иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида. Как следует из заявления минюста, речь идет об офисном здании в Далласе (штат Техас), которое «было отремонтировано и содержалось» на средства, выведенные из Приватбанка.

Ранее, в апреле 2019 года, Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Сообщалось, что следователи изучают преступления, которые предположительно мог совершить бизнесмен. В их числе «отмывание» денежных средств в США.

На Украине Коломойского обвиняли в незаконном выводе за рубеж $2 млрд из Приватбанка, совладельцем которого он был ранее. Также его обвиняли в продаже по завышенным ценам топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2014 году и распространении «заведомо неправдивой информации» принадлежащим ему телеканалом «1+1» в марте 2019 года.

В марте 2019 года Петр Порошенко, который в то время являлся президентом Украины, обвинил Коломойского в присвоении средств Приватбанка и попытках дестабилизировать с их помощью ситуацию в стране перед выборами.

Правительство Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В НБУ тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.

Высокий суд Англии в конце 2017 года выдал приказ о всемирном аресте активов этих предпринимателей на сумму более $2,5 млрд. Решение было принято на основании предоставленных доказательств, подтверждающих факт вывода из Приватбанка почти $2 млрд на подконтрольные им компании.

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