ОКР утвердил расширенный состав сборной на Игры-2022 в Пекине

Олимпийский комитет России утвердил расширенный состав сборной на Игры-2022 в Пекине. В заявку вошли 217 спортсменов — 98 женщин и 119 мужчин, передает телеканал «Известия».

Всего же в олимпийскую делегацию России вошли 509 человек. Кроме самих спортсменов на Игры поедут тренеры, персонал, медики и сотрудники ОКР.

В ОКР отметили, что список не является окончательным. Изменения в состав сборной могут быть внесены до 24 января.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В Китае будет разыграно 109 комплектов медалей.

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