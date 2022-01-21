Украину пообещали допустить к сертификации газопровода СП-2

Украину пообещали допустить к сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

По словам чиновника, Киев примет участие в процессе, когда этот вопрос дойдет до Еврокомисии, уточняет телеканал «Известия».

«Северный поток — 2» был достроен 10 сентября 2021 года. Для запуска газопровода фирма Nord Stream 2 AG ждет регистрации. Немецкий регулятор приостановил процесс сертификации 16 ноября.

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