Фининститут получит доступ к кредитным историям россиян

Финансовый институт развития в жилищной сфере получит доступ к кредитным историям россиян, передает телеканал «Известия».

Законопроект Минфин внесет в Госдуму в феврале 2023 года. Доступ к данным снизит расходы на оценку рисков заемщиков. Банки станут охотнее выпускать ипотечные облигации. Снижение премии за риск может привести к падению ставок. Надежные заемщики получат скидку по ипотеке до 1%.

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