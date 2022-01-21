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Фининститут получит доступ к кредитным историям россиян

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Финансовый институт развития в жилищной сфере получит доступ к кредитным историям россиян, передает телеканал «Известия».

Законопроект Минфин внесет в Госдуму в феврале 2023 года. Доступ к данным снизит расходы на оценку рисков заемщиков. Банки станут охотнее выпускать ипотечные облигации. Снижение премии за риск может привести к падению ставок. Надежные заемщики получат скидку по ипотеке до 1%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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