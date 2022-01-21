Time выпустил обложку с Байденом под тучами

Журнал Time выпустил обложку с президентом США Джо Байденом, над которым сгустились тучи. Номер посвящен годовщине вступления в должность, передает телеканал «Известия».

На иллюстрации дождь заливает папки с главными проблемами президента. Среди неразрешенных задач «Инфляция» и «Путин». К публикации Time прикрепил редакционную статью. Заголовок гласит: «Как администрация Байдена сбилась с пути».

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