Памятник Рузвельту с африканцем и индейцем убрали в Нью-Йорке

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображает американского лидера на коне и идущих рядом с ним африканца и индейца, демонтировали, сообщает 20 января газета The Washington Post.

«Статуя Теодора Рузвельта, 26-го президента Соединенных Штатов, была демонтирована ночью в среду со своего места возле Американского музея естественной истории в Нью-Йорке», — передает издание.

Решение убрать статую было принято еще в июне 2020 года после того, как по США началась волна протестов против расизма, вызванная гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Тогда статуя вызвала бурные дебаты в Нью-Йорке: многие сочли ее символом расизма и колониализма.

В своем заявлении тогдашний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил, что музей попросил убрать конную статую Рузвельта, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они «порабощены и расово неполноценны».

В июне 2021 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект, который обязывает убрать из Капитолия все 12 статуй сторонников Конфедерации южных штатов, а также памятники тем, кто выступал в защиту рабства на территории страны.

Законопроект также предусматривает демонтаж бюста судьи Роджера Тэйни, вынесшего в 1857 году так называемое решение Дреда Скотта, которое запрещало получение гражданства США темнокожими вне зависимости от их статуса. Он должен быть заменен бюстом Тургуда Маршалла, первого темнокожего судьи Верховного суда США. Инициативу поддержали 285 конгрессменов, 120 высказались против.

В декабре 2020 года сообщалось, что в здании Капитолия демонтировали статую главнокомандующего армии конфедератов во время Гражданской войны в США (1861–1865) генерала Роберта Ли.

Во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, а рабство было отменено.

С начала июня 2020 года в США проходили протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук офицера полиции. Активисты среди прочего разрушали памятники историческим деятелям, которые, по их мнению, были расистами.