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Нотариусы рассказали о возможности проведения сделок с жильем без посредников

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В настоящее время есть много возможностей для самостоятельного участия граждан в сделках с жильем — без привлечения поверенных или посредников и при этом с сохранением всех необходимых правовых гарантий. Об этом в пятницу, 21 января, сообщила Федеральная нотариальная палата.

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Например, для расчетов по сделкам используется депозит нотариуса. За прошедший год к этому нотариальному действию обратились почти 8300 раз. Данный инструмент исключает необходимость обналичивать, перевозить и передавать деньги из рук в руки или через банковскую ячейку. Покупатель перечисляет нужную сумму на счет нотариуса в безналичной форме, а нотариус передает ее продавцу только после регистрации перехода права собственности.

Депозитные счета нотариусов могут быть открыты только в крупных банках — с капиталом от 20 млрд рублей. И даже если банк обанкротится, деньги довольно быстро вернутся владельцу, поскольку не попадают в конкурсную массу. В 2021 году количество нотариальных действий по принятию в депозит денежных сумм, по сравнению с 2019 годом, увеличилось на 36%.

С 2021 года нотариальное удостоверение договора стало доступно людям, которые на момент сделки находились в разных концах страны, — посредством новых дистанционных технологий.

Дистанционный формат может быть актуален при продаже долевой недвижимости, когда задействованы три-четыре собственника, живущие в разных населенных пунктах. Встретиться всем в одном месте в этом случае бывает крайне проблематично. Дистанционная сделка подразумевает, что каждая сторона обращается в ближайшую нотариальную контору и никуда специально не едет. При этом к дистанционным сделкам может быть привлечено неограниченное количество участников. Единственное условие — один из нотариусов должен работать в том регионе, где расположена квартира, дом или участок, выставленные на продажу.

13 января член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин рассказал «Известиям» о двух популярных схемах мошенничества с недвижимостью.

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