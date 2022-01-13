Нотариус назвал популярные схемы мошенничества с недвижимостью

Существуют две самые ходовые схемы обмана при продаже недвижимости. Об этом заявил в интервью «Известиям» член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин в четверг, 13 января.

Первая схема заключается в том, что человек подписывает договор о продаже жилья за меньшую цену, чтобы уйти от налогов, но в результате ему выплачивают еще меньшую сумму, чем обещали.

Другой вариант — человек не собирался продавать недвижимость, но ему позвонили якобы из правоохранительных органов, сказали, что его квартиру хотят реализовать злоумышленники и он должен подписать договор, чтобы правоохранители смогли поймать мошенников. Известны случаи, когда граждане подписывали договоры и отдавали деньги якобы полицейским, оставаясь в итоге без денег.

Говоря о примерах цифрового мошенничества, Сагин рассказал, что, например, в видеоконференции мошенник может выступать под маской другого человека. Были случаи, когда граждане попадали на эти уловки, посетовал он.

Нотариус подчеркнул, что граждане также привыкли не смотреть на договор, который подписывают на интернет-ресурсах, — например, договор купли-продажи недвижимости, если он заключается онлайн.

12 января участники рынка и юристы рассказали «Известиям», что за год в России на 6,5% увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками. Они связали это с заметным ростом количества дистанционных продаж.

В Генпрокуратуре рассказали, что в 2021 году за январь–ноябрь в стране было зарегистрировано 281,9 тыс. случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ). На 13,7% выросло число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с помощью информационных технологий.

Рост числа преступлений связан в том числе с укреплением привычки граждан к дистанционному обслуживанию в связи с ограничениями из-за пандемии, заявлял член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов.