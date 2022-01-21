На российско-белорусских учениях испытают «антидроновый купол»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в рамках учений «Союзная решимость – 2022» будет отработана новая система защиты от беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В качестве основного «инструмента» будут использоваться переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба». Расчеты эти комплексов будут распределены на большой территории, чтобы создать защитный купол. Помимо перехвата самих беспилотников, будут проверять и возможность борьбы с авиационными средствами поражения — управляемыми бомбами и ракетами. К маневрам привлекут стрелков-зенитчиков Восточного и Западного военных округов.

На едином дне военной приемки в четверг, 20 января, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в четвертом квартале прошлого года войска получили один бригадный комплект переносного зенитного ракетного комплекса «Верба». В декабре оборонное ведомство анонсировало, что на новые ПЗРК в 2022-м перейдет 1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа.

По заявлениям разработчиков, новая, гораздо более чувствительная головка самонаведения резко повысила возможности борьбы с небольшими объектами, такими как БЛА. По сравнению с зенитными комплексами предыдущего поколения возможности новой ракеты возросли в два раза, особенно на дальности свыше 3 км. Кроме того, они могут увязываться в единую систему с дальнобойными средствами ПВО и получать внешнее целеуказание.

ПЗРК «Верба» лишь несколько лет штатно стоят на вооружении и сейчас идет активное насыщение ими армии, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

По сравнению с более ранними ПЗРК он помехоустойчив, не реагирует на ловушки — головки самонаведения его ракет труднее обмануть. Также у них выше чувствительность, что позволяет лучше бороться с теми же дронами. Для переброски его расчетов могут использоваться такие машины, как «Тайфун-ПВО». У них есть даже люк, из которого можно стрелять на ходу.

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Укрыться под «Вербой»: над Белоруссией проверят «антидроновый купол»