Два человека погибли в аварии в Карачаево-Черкесии

Два легковых автомобиля столкнулись в Карачаево-Черкесии, в результате аварии два человека погибли.

Как стало известно «Известиям», ДТП произошло на 58-м километре федеральной трассы «Подъезд к Архызу». Удар унес жизни двух человек, находившихся в Lada, детей среди них нет.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 20 января, в Подмосковье столкнулись грузовик и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали семь человек. Все пострадавшие были госпитализированы.