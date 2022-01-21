Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минобороны Украины заявило о получении беспрецедентной военной помощи
Мир
Порошенко не оставил чаевых в киевском ресторане
Мир
Лавров прибыл в Женеву на предстоящие переговоры с Блинкеном
Мир
«Часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света
Мир
Байден стал одним из самых непопулярных президентов США за всю историю
Экономика
ЦБ представит обновленную банкноту 100 рублей
Общество
Мощные снегопады ожидаются в Москве в ближайшие двое суток
Мир
Лукашенко назначил дату референдума по поправкам в конституцию
Мир
Четыре украинца вошли в санкционный список США из-за «действий России»
Мир
Эрдоган подтвердил планы устроить переговоры Путина и Зеленского

Два человека погибли в аварии в Карачаево-Черкесии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два легковых автомобиля столкнулись в Карачаево-Черкесии, в результате аварии два человека погибли.

Как стало известно «Известиям», ДТП произошло на 58-м километре федеральной трассы «Подъезд к Архызу». Удар унес жизни двух человек, находившихся в Lada, детей среди них нет.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее, 20 января, в Подмосковье столкнулись грузовик и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали семь человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022