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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

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В Подмосковье столкнулись грузовик и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали семь человек. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в главке МВД России по Московской области.

Все пострадавшие были госпитализированы, детей среди них нет.

«В 06:55 на 30-м км Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутной «Газели» и грузового автомобиля Volvo», — цитирует ТАСС собеседника из ведомства.

На месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Днем ранее ДТП произошло в деревне Киселево в Новой Москве. Там столкнулись легковой автомобиль и машины скорой помощи. В результате аварии четыре человека пострадали. Все они, по информации «Известий», находились в машине скорой помощи.

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