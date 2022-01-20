Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
В Подмосковье столкнулись грузовик и маршрутное такси. В результате ДТП пострадали семь человек. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в главке МВД России по Московской области.
Все пострадавшие были госпитализированы, детей среди них нет.
«В 06:55 на 30-м км Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутной «Газели» и грузового автомобиля Volvo», — цитирует ТАСС собеседника из ведомства.
На месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Днем ранее ДТП произошло в деревне Киселево в Новой Москве. Там столкнулись легковой автомобиль и машины скорой помощи. В результате аварии четыре человека пострадали. Все они, по информации «Известий», находились в машине скорой помощи.