МККК может провести диалог с завладевшими его базой данных хакерами

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов провести диалог с хакерами, которые в результате кибератаки на его базу данных завладели конфиденциальными сведениями. Об этом 20 января заявил генеральный директор гуманитарной организации Роберт Мардини в интервью швейцарской телекомпании RTS.

При этом он отметил, что вариант выкупа данных у хакеров не рассматривается, поскольку МККК «никогда его не платит».

«Мы готовы напрямую и анонимно общаться с теми, кто это совершил, кем бы они ни были, чтобы проинформировать их о защищенном статусе этих сведений», — сказал Мардини.

На вопрос о том, сколь велик нанесенный хакерской атакой организации ущерб, гендиректор ответил, что пока МККК еще анализирует размер урона.

Мардини отметил, что Красный Крест приостановил доступ в базу данных, чтобы «ограничить последствия атаки». В организации пообещали сделать всё возможное для продолжения оказания помощи семьям, разделенным со своими близкими.

19 января МККК сообщил, что подвергся масштабной кибератаке, в результате которой могли быть похищены содержащиеся в базе данных конфиденциальные сведения более полумиллиона человек. Судя по информации организации, в результате атаки могли быть скомпрометированы личные данные людей, находящихся в крайне уязвимом положении, в том числе разлученных со своими семьями из-за конфликта, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести, и членов их семей, а также лиц, находящихся под стражей.

Тогда же отмечалось, что пока неизвестно, кто стоит за предпринятой на этой неделе «изощренной атакой против компьютерных серверов, содержащих информацию МККК».

Тогда Мардини призвал совершивших кибератаку лиц не предавать огласке данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо иным образом.