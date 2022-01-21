Автоматизированный ПЦР-тест быстро выявит ВИЧ по клеткам крови

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали новую тест-систему, которая, по утверждениям разработчиков, максимально эффективно и быстро выявляет ВИЧ-инфекцию.

До прошлого года «золотым стандартом» подтверждающего контрольного анализа (когда у человека уже есть положительный результат на ВИЧ, но его необходимо подтвердить или опровергнуть), на основании которого ставится диагноз, был иммуноблоттинг-метод, способный определять, к каким конкретно антигенам (вирусным белкам) ВИЧ у пациента есть антитела. Однако в 2021-м в силу вступил новый СанПиН, который приравнял ПЦР к этому методу.

Как сообщил «Известиям» заведующий лабораторией диагностики и молекулярной эпидемиологии ВИЧ-инфекции отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Дмитрий Киреев, это важное изменение, так как иммуноблоттинг — дорогостоящий и сложный метод, а на получение результатов иногда уходит около недели. Новая же методика позволяет получить результат за несколько дней, стоит гораздо дешевле и позволит в итоге в разы увеличить пропускную способность лабораторий.

Также он будет быстрее классических ПЦР. Зачастую этот процесс довольно трудоемок, потому что обычно первая половина анализа — выделение нуклеиновых кислот вируса — проходит в ручном режиме. Оператор должен в течение нескольких часов, работая в закрытом боксе, проводить выделение нуклеиновых кислот (биологические носители, играющие ведущую роль не только в хранении, но и в передаче наследственной информации) из клинического материала.

«При нашем подходе это проводится автоматически, с помощью специального робота», — рассказал Дмитрий Киреев.

По информации разработчиков, это первый подобный ПЦР-тест на ВИЧ в России. Ученые рассчитывают, что он получит регистрационное удостоверение Росздравнадзора уже в этом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лаборатория робота: автоматический ПЦР выявит ВИЧ быстрее других тестов