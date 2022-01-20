Электричка загорелась в Подмосковье

В подмосковном селе Конобеево загорелась электричка, было эвакуировано порядка 300 пассажиров. Об этом 20 января «Известиям» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, на платформе Конобеево произошел пожар в пригородной электричке — горел пол в вагоне.

В настоящее время возгорание ликвидировано, его площадь составила 5 кв. м. Пострадавших нет. Отмечается, что в обе стороны было задержано движение поездов.

В апреле 2021 года в Москве на станции Московских центральных диаметров «Бутово» загорелся вагон поезда. В том же месяце произошел пожар в кабине машиниста электрички в Калужской области.