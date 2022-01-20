ЦБ представит обновленную банкноту 100 рублей

Банк России может в ближайшие месяцы представить новую банкноту номиналом 100 рублей. Об этом 20 января сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

«Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — сказал он в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.

Кроме того, в планах модернизация банкнот пяти номиналов. Новые 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024-м и 10 и 50 рублей — в 2025-м.

В июле 2021 года Алексеев рассказал «Известиям», что на обновленной купюре достоинством 1000 рублей с большой долей вероятности могут появиться Нижегородский кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. А банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и дом Севастьянова.