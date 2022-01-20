Хранившиеся в Эрмитаже скипетры оказались пивными соломинками

Во время раскопок недалеко от Майкопа археологи обнаружили в кургане, который служил в древности местом захоронения знати, диковинные стержни из золота и серебра. Проведенное вновь в 2021 году исследование показало, что странные стержни были соломинками для питья спиртного.

Ученые, рассказавшие о поразительном открытии днем ранее в издании Antiquity, пояснили, что золотые и серебряные скипетры, хранившиеся в петербургском Эрмитаже, использовались для употребления пива во время церемоний погребения умерших.

Представители майкопской археологической культуры, относящейся в IV тысячелетию до н.э., изготавливали такие трубочки из драгоценных металлов, украшали их узорами, декоративными фигурками быков и необычными наконечниками. Вес каждой трубочки составлял около 200 г.

Столь дорогостоящие атрибуты использовались исключительно при погребении власть имущих и религиозных деятелей, утверждают исследователи.

По словам ученых, разгадать тайну странных полых трубок им помог химический анализ остатков содержимого стержней.

«Поворотным моментом стало обнаружение гранул ячменного крахмала внутри одной из соломинок», — отмечается в публикации.

Исследователи уточнили, что именно это открытие позволило доказать, что найденные в Майкопском кургане стержни использовались для питья спиртного.

Ранее, 15 декабря, археологи обнаружили клад из 24 предметов, датированных XIII–XIV веками, в Задонском районе Липецкой области.

Самая яркая находка — кузнечная лопата. В археологической группе компаний «Черноземье» предполагают, что на ней могли перемещать тяжелые куски железа, чтобы разогревать их в печи.

Также среди находок коса, серп, сверло, три топора, тесла и мотыги. Ученые полагают, что ими могли обрабатывать дерево, а мотыга с узким лезвием могла применяться в бортничестве.