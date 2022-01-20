Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мощные снегопады ожидаются в Москве в ближайшие двое суток
Мир
Лукашенко назначил дату референдума по поправкам в конституцию
Мир
Блинкен заявил об отказе РФ от дипломатических предложений в «духе взаимности»
Мир
Четыре украинца вошли в санкционный список США из-за «действий России»
Мир
Эрдоган подтвердил планы устроить переговоры Путина и Зеленского
Общество
Мурашко сообщил о передаче ВОЗ всех данных по вакцине «Спутник V»
Политика
Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Мир
Генассамблея ООН приняла осуждающую отрицание холокоста резолюцию
Общество
Закон о маркировке и учете животных вступит в силу с сентября этого года
Мир
Лавров предложил создать в Берлине мемориал жертвам нацизма в СССР

Хранившиеся в Эрмитаже скипетры оказались пивными соломинками

Древние скипетры из Эрмитажа оказались соломинками для спиртного
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время раскопок недалеко от Майкопа археологи обнаружили в кургане, который служил в древности местом захоронения знати, диковинные стержни из золота и серебра. Проведенное вновь в 2021 году исследование показало, что странные стержни были соломинками для питья спиртного.

Древнее зло: из России незаконно вывозят старинные артефакты
Особой популярностью у контрабандистов пользуются предметы античной эпохи

Ученые, рассказавшие о поразительном открытии днем ранее в издании Antiquity, пояснили, что золотые и серебряные скипетры, хранившиеся в петербургском Эрмитаже, использовались для употребления пива во время церемоний погребения умерших.

Представители майкопской археологической культуры, относящейся в IV тысячелетию до н.э., изготавливали такие трубочки из драгоценных металлов, украшали их узорами, декоративными фигурками быков и необычными наконечниками. Вес каждой трубочки составлял около 200 г.

Столь дорогостоящие атрибуты использовались исключительно при погребении власть имущих и религиозных деятелей, утверждают исследователи.

По словам ученых, разгадать тайну странных полых трубок им помог химический анализ остатков содержимого стержней.

«Поворотным моментом стало обнаружение гранул ячменного крахмала внутри одной из соломинок», — отмечается в публикации.

Исследователи уточнили, что именно это открытие позволило доказать, что найденные в Майкопском кургане стержни использовались для питья спиртного.

Ранее, 15 декабря, археологи обнаружили клад из 24 предметов, датированных XIII–XIV веками, в Задонском районе Липецкой области.

Самая яркая находка — кузнечная лопата. В археологической группе компаний «Черноземье» предполагают, что на ней могли перемещать тяжелые куски железа, чтобы разогревать их в печи.

Также среди находок коса, серп, сверло, три топора, тесла и мотыги. Ученые полагают, что ими могли обрабатывать дерево, а мотыга с узким лезвием могла применяться в бортничестве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022