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Клад кузнеца XIII–XIV веков нашли в Липецкой области

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Археологи обнаружили клад из 24 предметов древнерусского времени, датированный предположительно XIII–XIV веками, близ села Балахна Задонского района Липецкой области. Самая яркая находка — кузнечная лопата. В археологической группе компаний «Черноземье» предполагают, что на ней могли перемещать тяжелые куски железа, чтобы разогревать их в печи.

Также среди находок коса, серп, сверло, три топора, тесла и мотыги. Археологи полагают, что ими могли обрабатывать дерево, а мотыга с узким лезвием могла применяться в бортничестве, пишет Lipetskmedia. Хозяином клада мог быть высокопрофессиональный кузнец, изготавливавший такие вещи по индивидуальным заказам.

Останки с искусственными деформациями черепов обнаружили археологи в захоронениях бронзового века в Липецкой области. Скелеты будут исследованы антропологами. Ученые проводят раскопки кургана у села Волхонские Выселки вблизи Чаплыгина. На текущий момент это самые северные обнаруженные захоронения представителей среднедонской катакомбной культуры. В одном из погребальных комплексов обнаружено парное захоронение двух взрослых людей. На черепах есть следы трепанаций.

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