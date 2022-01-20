Путин присвоил звание Героя Труда главе «Газпрома» Миллеру

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Указ опубликован в четверг, 20 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Миллеру Алексею Борисовичу», — говорится в документе.

Алексей Миллер родился 31 января в 1962 году в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, получил ученое звание кандидата экономических наук.

Свой карьерный путь он начал в качестве инженера-экономиста в мастерской генерального плана Ленинградского научно-исследовательского и проектного института по жилищно-гражданскому строительству ЛенНИИпроект исполкома Ленгорсовета. В последующие годы Миллер постепенно поднимался по карьерной лестнице.

С 1996 по 1999 год работал директором по развитию и инвестициям ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». После год проработал генеральным директором ОАО «Балтийская трубопроводная система». И еще год заместителем министра энергетики РФ. С 2001-го Миллер стал возглавлять правление «Газпрома». С 2002 года стал заместителем председателя совета директоров концерна.

Миллер имеет множество наград. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, медаль ордена «3a заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» и другие.

Ранее в этот же день Владимир Путин подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Шаймиев возглавлял Татарстан с 1991 по 2010 год. В 2017 году российский лидер подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» экс-главе региона.