СК возбудил дело после откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве

Возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих после фотосессии девушки в полуобнаженном виде на фоне Московской соборной мечети. Об этом 20 января сообщает пресс-служба СУ СК по Москве.

«…возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, группа лиц публично совершила действия, «выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Следователи установили личность и местонахождение подозреваемой. В ближайшее время фигурантка будет доставлена в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Кроме того, запланирован допрос иных лиц, принимавших участие в съемке. Их действиям будет дана правовая оценка. Соответствующую проверку начали и правоохранители.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Девушка в белье и шубе фотографировалась у мечети. Кадры с места съемок вызвали возмущение у пользователей соцсетей. В интернете появились предположения, что съемку устроила таргетолог, которая ведет блог в Instagram.

Позже блогер Мария Катанова, заснявшая девушку в нижнем белье около московской мечети, принесла извинения в Instagram.

Катанова отметила, что не преследовала цели задеть чувства верующих. Она утверждает, что как раз, наоборот, хотела предотвратить волну хайпа среди блогеров, которые снимаются в неподобающем виде на фоне религиозных зданий.

Блогер утверждает, что, проезжая мимо мечети, она увидела девушку и решила заснять ее, чтобы создать гайд на тему того, как не нужно раскручивать свой аккаунт в соцсетях.