Российская нефть Urals обогнала по цене смесь Brent и достигла отметки в $90 за баррель. Подобных уровней она не демонстрировала с начала кризиса 2014 года. В пользу черного золота играет продолжающийся рост спроса, позитивные прогнозы и неспокойная обстановка на Ближнем Востоке.

В конце прошлого года власти США озвучили решение распечатать стратегические запасы нефти, чтобы провести интервенцию на рынке. Вашингтон очень хотел сбить цены. Но эти планы не впечатлили рынок. Однако немногим позже возник куда более внушительный фактор, из-за которого котировки черного золота устремились вниз — новый штамм коронавируса.

Участников рынка беспокоил не возможный рост количества заболеваний, а резкая реакция крупных потребителей энергоресурсов, которые могли бы вновь ввести суровые карантинные ограничения. Если бы Китай, США, Германия и иные страны поставили экономику на паузу, потребление нефти неминуемо обвалилось бы, как в апреле-мае 2020 года. Иными словами, реакция рынка была импульсивной, а не осознанной.

Но крупные страны давно уже не конвертируют количество заболевших в жесткие локдауны, предпочитая справляться с ситуацией иными методами. Поэтому суровых карантинных мер, которые сказались бы на динамике восстановления спроса, не последовало.

Оптимизм в участников рынка вселяла позиция стран ОПЕК+, которые не стали отклоняться от графика роста добычи. Косвенным образом это свидетельствовало о том, что каких-либо проблем с балансом спроса и предложения не наблюдается. А затем последовала статистика и прогнозы, которые подтвердили этот тезис.

В начале этой недели вышел отчет ОПЕК, согласно которому в 2022 году потребление нефти должно увеличиться на 4,2 млн баррелей в сутки. Если по итогам 2021-го средний уровень спроса составил 96,6 млн баррелей в сутки, то в 2022-м этот показатель достигнет до 100,8 млн баррелей. Фактически картель подтвердил свой предыдущий прогноз.

Следом за этим и Международное энергетическое агентство (МЭА) поделилось своим оптимистичным взглядом на перспективы рынка нефти. В 2022 году, согласно прогнозу МЭА, потребление черного золота увеличится на 3,3 млн баррелей в сутки. Иными словами, оно превысит допандемийный уровень.

Собственно, прогнозы были не столь ценны, как предварительные итоги 2021 года. Ведь именно они демонстрировали отсутствие значимого влияния пандемии на мировой рынок углеводородного сырья. Пребывавший в тревожном состоянии рынок выдохнул. И цены пошли вверх.

Дополнительный толчок им дали новости о новом обострении на Ближнем Востоке. Произошли диверсионные атаки в столице ОАЭ, в которых местные власти поторопились обвинить Йемен. Но это обстоятельство можно считать лишь дополнительным штрихом, так как существенное влияние на мировые поставки нефти эти атаки вряд ли могли бы оказать.

Однако пока этот рост не обеспечен в полной мере фундаментальными факторами. Перед нами преимущественно все те же результаты импульсивных действий игроков, которые зависят от новостного фона и слабо обдуманных ожиданий. И в этом смысле не стоит даже пытаться угадать, сколько будет стоить нефть в ближайшее время. С одинаковым успехом цены могут подскочить выше $100 и снизиться до $65 за баррель. Для рынка куда важнее, что сейчас они вышли за границы инвестиционного оптимума (порядка $70-85 за баррель), то есть за пределы ценового коридора, который позволяет одинаково успешно поддерживать нынешний спрос на черное золото и обеспечивать стабильные вложения в грядущие уровни потребления.

Если посмотреть на ситуацию шире, то мы увидим, что нефть на протяжении последнего года не участвовала в ценовых гонках, в отличие от газа, угля и электроэнергии. Однако в то же время череда кризисов на рынках углеводородного сырья, которые сменяют друг друга с середины 2014 года, не только смела с рынка «лишних» игроков, но и создала зияющую инвестиционную дыру, которую усугубляют необдуманные действия ряда крупных стран, которые всеми силами пытаются пропихнуть ложно понимаемую «зеленую» повестку. В среднесрочной перспективе это может в привести к нехватке предложения. Как это повлияет на цены — очевидно.

Но если посмотреть на ситуацию вне интересов мировой нефтегазовой отрасли, а сосредоточиться только на России, то сложившееся положение, безусловно, на пользу бюджету нашей страны. Тем более, что вопреки обыкновению наш основной экспортный сорт Urals начал торговаться дороже Brent. Правда, в условиях слабого рубля это создает риски для нашего внутреннего рынка нефтепродуктов. И если рост долларовых цен на черное золото продолжится, государству следовало бы предпринять какие-то меры по укреплению рубля.

А пока можно резюмировать: так как не преодолен мировой энергетический кризис, не приходится ожидать, что цены на нефть останутся стабильными. И тем более что они не будут выходить за пределы инвестиционного оптимума.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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