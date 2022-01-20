АвтоВАЗ опроверг планы по выпуску новой Lada Priora

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не планирует выпускать обновленную модель Lada Priora. Об этом корреспонденту Autonews.ru сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал небольшое видео, на котором демонстрируется якобы концепт будущей модели. Однако на ролике на самом деле можно увидеть лишь перерисованный Peugeot 508.

«Хорошая попытка кого-то из почитателей бренда, но точно не наша», — прокомментировал появление видео о новой Lada Priora Сергей Ильинский.

Семейство Lada Priora выпускали с 2007 по 2018 год в кузовах седан, хетчбэк, универсал и купе. Рекордным по объему продаж для модели стал 2011 год. Тогда было продано 138 тыс. автомобилей. Всего за 11 лет было выпущено более 860 тыс. таких машин.

21 сентября сообщалось, что внедорожник Lada Niva нового поколения, производство которого начнется в 2024 году, будет стоить в Европе от €12 000 до €16 000, или 1–1,4 млн рублей по текущему курсу.