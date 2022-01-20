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Мировой рынок гейм-индустрии оценили в рекордные $175 млрд

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Объем рынка гейм-индустрии составил рекордные $175 млрд. А геймерами себя считают 3 млрд человек со всего мира, отмечается в исследовании международной консалтинговой компании. РФ — в топ-5 стран по объему потребления игрового контента, передает телеканал «Известия». В пятерку также вошли Китай, США, Южная Корея и Япония. В 2018 году инвестиции в индустрию составили $5,8 млрд. В 2020-м цифра выросла более чем в пять раз, до $33 млрд. Исследователи назвали самые популярные игры индустрии. В число лучших вошл: League of Legend, Final Fantasy, Fortnite, серия FIFA и Dota-2.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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