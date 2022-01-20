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Внедорожник Lada Niva представили на автосалоне в Токио

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Компания Sumotori из Владивостока представила на прошедшем Токийском автосалоне внедорожник Lada Niva. Об этом сообщают «Вести. Приморье».

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Отмечается, что модель дебютировала под названием Vlada 4×4. Под этим именем она будет продаваться на японском рынке. О дате начала продаж не сообщается.

В России классический внедорожник Lada Niva предлагается с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Автомобиль для японского рынка получил такой же мотор и трансмиссию, а еще особую раскраску кузова, дополнительную оптику и особые покрышки.

8 сентября сообщалось, что дочернее предприятие АвтоВАЗа, тольяттинская компания «Супер-Авто», готовится к выпуску Lada Niva Legend с двигателем 1,8 л.

С новым мотором Lada Niva Legend стала динамичнее и тяговитее. Так, например, уже при 1000 об./мин. крутящий момент будет таким же, как у Lada Niva Legend со штатным двигателем на максимальных оборотах, а время разгона с места до 100 км/ч сократилось на 4–5 с — до 12–13 c.

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