Сеть платных парковок создадут во Владивостоке

Создание сети платных парковок во Владивостоке начнется с центральных улиц. Об этом заявил мэр Константин Шестаков.

По словам главы города, в сеть войдут карманы и парковочные автоматы, которые будут фиксировать номера некорректно стоящих автомобилей. При выборе улиц для тестирования системы платных парковок администрация будет руководствоваться формой, структурой и разметкой дороги. Об этом пишет Vostokmedia.

Шестаков напомнил, что в администрации обсуждали возможность убрать знак «Парковка запрещена» на пересечении улиц Светланской и Алеутской. По мнению главы города, там можно организовать парковку и расширить тротуары.

Ранее сообщалось, что в 2022 году парковки в Москве останутся бесплатными для врачей и волонтеров. Такая льгота действует с середины апреля 2020 года, за это время бесплатной парковкой воспользовались более 217 тыс. раз.