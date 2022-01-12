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Парковка в Москве для врачей и волонтеров останется бесплатной в 2022 году

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Стоянка на парковках в Москве для врачей и волонтеров по-прежнему будет бесплатной в 2022 году. Об этом в среду, 12 января, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что льгота для представителей вышеперечисленных категорий граждан начала действовать с середины апреля 2020 года по поручению градоначальника Сергея Собянина. Чтобы подтвердить право на нее, столичный департамент здравоохранения и волонтерские организации формируют списки работников, которые затем передаются в дептранс.

За все время бесплатной парковкой воспользовались более 217 тыс. раз.

«Врачи и добровольцы уже два года работают в тяжелейших условиях пандемии. Они помогают справиться с болезнью, а тем, кто находится в зоне повышенного риска, — не заболеть. Мы поддерживаем тех, кто участвует в борьбе с пандемией, поэтому парковки для них останутся бесплатными и в этом году», — цитирует Ликсутова портал mos.ru.

Между тем на сайте «Московского паркинга» сообщается, что в 2022 году всем автомобилистам бесплатно припарковаться на улицах столицы можно будет 69 дней. Речь идет о воскресеньях и официальных праздничных днях. По воскресеньям при этом парковка останется платной только на улицах с повышенными тарифами 380 и 450 руб./час.

Информация о льготной парковке для медицинских работников доступна по номеру +7-495-870-72-95, для волонтеров — на myvmeste@mosvolonter.ru. По всем вопросам, связанным с платными парковками, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт»: 3210 (бесплатно с мобильных телефонов) или +7 495 539 5454.

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