Кредитное мошенничество распространяется в крупных городах России

Россияне часто сталкиваются с кредитным мошенничеством. Опрос провели в городах с населением от 100 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Выяснилось, что злоумышленники оформили кредиты на 5% респондентов. Некоторые и вовсе не проверяют, есть ли у них займы. Мошенники предлагают исправить кредитную историю. От таких нелегальных методов отказались около 21% опрошенных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.