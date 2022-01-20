Молочный завод в Татарстане построят на деньги из КНР

В Татарстане планируют построить молокоперерабатывающий завод. Деньги на проект выделила КНР. Замгендиректора АО «Сычуань рэйлвэй инвестмент современное развитие сельского хозяйства» Ван Гэ заявил о вложении 1 млрд юаней или 12 млрд рублей.

Планируется, что завод будет производить сухое молоко. Предприятие сможет перерабатывать по 500 т молока в сутки, годовой объем достигнет 19,2 тыс. т сухого молока, расскажзал Ван Гэ на совещании Агентства инвестиционного развития Татарстана.

В КНР Татарстан выбрали для строительства молочного завода из-за достигнутых в этой области результатов. По мнению представителей Китая, вкладываться в эту сферу очень выгодно, ведь сухое молоко можно продать за $3,6 тыс. за 1 т, пишет InKazan.ru.

Между тем, глава Агентства Талия Минуллина призналась, что не знает подробностей о строительстве. Она не исключила, что предприятие построят в районе, где производится большое количество молока.

Ранее сервис «Работа.ру» изучил, в каких регионах России темпы найма сотрудников и открытия вакансий были самыми высокими по итогам 2021 года. В топ-10 регионов с наибольшим числом вакансий попали Татарстан, Тюменская, Свердловская и Саратовская области, а также Башкирия.