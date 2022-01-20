Маткапитал разрешат тратить на образование от ИП

Материнский капитал разрешат тратить на образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели, сообщает телеканал «Известия».

Соответствующие поправки Минтруд должен внести в Госдуму в августе этого года. Сейчас маткапитал можно тратить только на обучение в организации. После изменений сертификат будет действителен в частных детсадах, кружках и секциях. Специалисты указывают, что мера поддержит малый бизнес, пострадавший в пандемию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.