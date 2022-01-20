В России подешевеют базовые продукты. Торговые сети начали продавать товары по закупочной стоимости. Без наценки продают хлеб, крупы, молочные продукты, мясо курицы, сообщает телеканал «Известия».

Расходы от сдерживания стоимости ритейлеры покроют за свой счет. В начале года ФАС провела работу с крупными сетями. Служба рекомендовала снизить стоимость на значимые товары. Эксперты подчеркнули, что дешевые продукты входят в корзину Росстата. Цену на такие товары используют для расчета официальной инфляции. Представленная мера может снизить показатель на 0,2–0,3% в годовом выражении. Но эффект может быть формальным, указали специалисты. Не исключено, что цены вырастут на более дорогую продукцию.

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