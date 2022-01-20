Зеленский назвал слухами разговоры о вторжении России

Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал слухами разговоры о якобы готовящемся вторжении России на территорию страны, сообщает телеканал «Известия».

По словам Зеленского, сплетни разносят западные партнеры, идет атака на инвесторов и бизнес.

«Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было чувство тревоги. Чтобы ослабить Украину, принудить к уступкам и создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», — отметил Зеленский.

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