Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Культура
Британская почта начала продажу марок в честь 60-летия Rolling Stones
Мир
Верховный суд США отказал Трампу в сокрытии данных о штурме Капитолия
Общество
В Подмосковье за день вывезли свыше 16,3 тыс. куб. м снега
Мир
Байден обвинил Цзиньпина в непрозрачности в вопросе возникновения COVID-19
Мир
Источник назвал цель встречи Лаврова и Блинкена в Женеве
Армия
В российские войска поступят минные заградители «Земледелие»
Мир
В офисе главы сессии ГА ООН подтвердили получение запроса РФ о брифинге
Мир
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 января
Экономика
Торговля обнуляет наценки на базовые товары

«В режиссуре попробовать себя мне предложил Михалков»

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022