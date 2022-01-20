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В российские войска поступят минные заградители «Земледелие»

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Среднеазиатское направление усилят реактивными заградителями. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, решение о начале поставок систем дистанционного минирования «Земледелие» уже принято. Они запланированы на нынешний год. Первым новинку получат подразделения Центрального военного округа (ЦВО).

Минные намерения: «Земледелие» испытано и идет на вооружение
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Такая система может за считанные минуты создать минное поле любой конфигурации на удалении в десятки километров от боевой машины. «Земледелие» — это пусковая установка со специальными ракетами, начиненными различными типами мин. После получения команды установка сама рассчитывает, какое количество боеприпасов нужно выпустить и задает траекторию их полета.

«Земледелие» — одна самых современных боевых систем в армии. Ее испытания завершились в 2020 году. Тогда же машина была показана на параде Победы в Москве. Известно, что ее приняли на вооружение по итогам учений «Кавказ-2020». «Известия» писали, что «Земледелие» задействовали в розыгрыше финального эпизода этих маневров на полигоне Капустин Яр в присутствии президента Владимира Путина и высших военачальников.

До этого минобороны России сообщало, что в прошлом году на учениях «Запад–2021» было отработано совместное применение «Земледелия» и групп тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Местность, откуда ждали противника, дистанционно заминировали. Попав в зону этого заграждения «враг» оказался в ловушке. Одновременный подрыв мин и удар термобарических ракет «Солнцепеков» создал огневое поле. Выжить в такой зоне невозможно — все живое там погибает не только от высокой температуры, но и от резкого перепада давления.

Выбор ЦВО для поставок первых комплектов «Земледелия» не выглядит неожиданным — он граничит со среднеазиатскими республиками. При дестабилизации там может внезапно возникнуть необходимость быстрого прикрытия границы или ее участков, рассказал «Известиям» директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Зона «Земледелия»: в российские войска поступят минные заградители

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