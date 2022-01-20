В российские войска поступят минные заградители «Земледелие»

Среднеазиатское направление усилят реактивными заградителями. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, решение о начале поставок систем дистанционного минирования «Земледелие» уже принято. Они запланированы на нынешний год. Первым новинку получат подразделения Центрального военного округа (ЦВО).

Такая система может за считанные минуты создать минное поле любой конфигурации на удалении в десятки километров от боевой машины. «Земледелие» — это пусковая установка со специальными ракетами, начиненными различными типами мин. После получения команды установка сама рассчитывает, какое количество боеприпасов нужно выпустить и задает траекторию их полета.

«Земледелие» — одна самых современных боевых систем в армии. Ее испытания завершились в 2020 году. Тогда же машина была показана на параде Победы в Москве. Известно, что ее приняли на вооружение по итогам учений «Кавказ-2020». «Известия» писали, что «Земледелие» задействовали в розыгрыше финального эпизода этих маневров на полигоне Капустин Яр в присутствии президента Владимира Путина и высших военачальников.

До этого минобороны России сообщало, что в прошлом году на учениях «Запад–2021» было отработано совместное применение «Земледелия» и групп тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Местность, откуда ждали противника, дистанционно заминировали. Попав в зону этого заграждения «враг» оказался в ловушке. Одновременный подрыв мин и удар термобарических ракет «Солнцепеков» создал огневое поле. Выжить в такой зоне невозможно — все живое там погибает не только от высокой температуры, но и от резкого перепада давления.

Выбор ЦВО для поставок первых комплектов «Земледелия» не выглядит неожиданным — он граничит со среднеазиатскими республиками. При дестабилизации там может внезапно возникнуть необходимость быстрого прикрытия границы или ее участков, рассказал «Известиям» директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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Зона «Земледелия»: в российские войска поступят минные заградители