Торговая сеть «Верный» ограничила торговую наценку более чем на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины. Об этом «Известиям» рассказали в компании. Там добавили, что мера коснулась хлеба, молочных продуктов, макарон, круп, колбас, мяса курицы и другого.

«Покупатели смогут приобрести эти товары по закупочной цене или с минимальной наценкой, верхний предел которой будет ограничен 10%», — сказали в торговой сети.

В «Ленте» наценка на социально значимые товары не превышает 10%, а нижний уровень может достигать нуля, сказали «Известиям» в пресс-службе компании. Уже какое-то время «Ашан» применяет минимальную торговую наценку, а некоторые продукты из списка социально значимых ритейлер продает по цене ниже закупочной, сказали в сети. Там уточнили, что речь об овощах, сахаре, подсолнечном масле и других товарах.

В начале года стало известно, что две крупнейшие продуктовые сети в РФ добровольно пошли на ограничение своей наценки на товары. В X5 group заявили, что с 12 января и до конца года надбавка на 20 товарных категорий не будет превышать 10%. Конкретную продукцию компания будет определять ежемесячно. Об этом торговая сеть уведомила ФАС. «Магнит» готов пойти на аналогичный шаг — зафиксировать наценку на уровне не более 10% на товары первой необходимости, сообщила компания регулятору. Речь о примерно 200 позициях из 25 категорий, сказали «Известиям» в компании. Там добавили, что доля этой продукции может составить 30–40% от оборота социально значимых товаров в денежном выражении.

Сейчас ритейлеры дорабатывают свои предложения, ФАС ждет их окончательные версии для дальнейшей оценки, сказали «Известиям» в службе. В целом ведомство поддерживает инициативы по ответственному поведению компаний, добавили там.

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Ниже к делу: торговля обнуляет наценки на базовые товары