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Шнуров выпустил песню «Покаянная» в ответ на критику предыдущего клипа

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в среду, 19 января, выпустил новую песню под названием «Покаянная» после критики в адрес своего предыдущего ролика «Пока так», посвященного неубранным мусору и снегу в городе.

Клип опубликован канале группы на YouTube. На кадрах музыкант, окруженный полуголыми мужчинами, сообщил, что предыдущую песню написал по заказу.

В новом клипе музыкант в иронической форме извиняется перед администрацией города.

10 января сообщалось о том, что Санкт-Петербург и Ленинградская область обновили рекорд текущей зимы по высоте сугробов. В Петербурге впервые с начала зимы высота снежного покрова достигла 37 см. В Ленинградской области снежный покров вырос до 66 см. Больше всего снега выпало в Тихвине и Лодейном Поле.

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