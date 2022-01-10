Рекордные сугробы зафиксировали в Петербурге и Ленобласти

Санкт-Петербург и Ленинградская область обновили рекорд нынешней зимы по высоте сугробов. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Петербурге впервые с начала зимы высота снежного покрова достигла 37 см. А до этого 7 и 9 января высота сугробов составляла 36 см. В Ленинградской области снежный покров вырос до 66 см. Больше всего снега выпало в Тихвине и Лодейном Поле, сообщает телеканал «78».

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в понедельник, 10 января, сугробы в Москве вырастут до 35 см. Видимость при снегопаде составит 1–2 км. С 9 января в столице зафиксировано 4 мм осадков, а в Подмосковье — до 11 мм. Это составляет 25% месячной нормы.