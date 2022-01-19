Инфляция в Британии и Германии бьет рекорды из-за цен на энергоресурсы

Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за 30 лет. Рост потребительских цен в годовом выражении составил в Соединенном Королевстве в декабре до 5,4%. Сильнее всего подорожали продукты, мебель и одежда. Инфляция в Великобритании ускорилась на фоне резкого взлета стоимости электроэнергии вслед за подорожавшим в несколько раз природным газом, передает телеканал «Известия». Тем временем рост индекса потребительских цен в ФРГ в 2021 году составил 3,1% — это максимум с 1993 года. Только в декабре цены в Германии выросли на 5,3%. Ключевая причина роста инфляции — скачок цен на энергоресурсы. Для сравнения, в 2020 году годовая инфляция в Германии составила всего 0,5%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.