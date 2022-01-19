ФАС усилит контроль за поставщиками топлива в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за поставщиками бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в регионах. Об этом сообщили в службе в среду, 19 января.

Анализ ситуации на рынке нефтепродуктов будет прежде всего осуществляться на бензины марок Аи-92 и Аи-95, дизтопливо и сжиженные газы.

Особое внимание уделят мониторингу запасов по каждому поставщику топлива и их доле на рынках нефтепродуктов.

«Соответствующее поручение по возобновлению работы оперативных штабов направлено в территориальные органы», — отметили антимонопольщики.

В ФАС также заявили, что заседания штабов будут проводить еженедельно. Первостепенная задача состоит в том, чтобы усилить контроль в субъектах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов, а также принять меры реагирования при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства.

В начале января эксперты рассказали «Известиям», что в 2022 году автомобильное топливо может подорожать на 8–10%, или примерно на 5 рублей за литр. Аналитики отмечали, что такого роста стоимости можно ожидать из-за роста инфляции, а также в связи с увеличением издержек бизнеса. По официальным данным, в 2021 году подорожание бензина фактически сравнялось с инфляцией и составило чуть более 8%. Растущий спрос, ограниченный выезд за границу, рост акцизов стали основными факторами формирования относительно высоких цен, говорили участники рынка.

По данным на 19 января, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин Аи-92 подорожал на 0,36%, до 51,7 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 — на 0,19%, до 54,5 тыс. рублей за тонну. Цена летнего и межсезонного дизельного топлива увеличилась на 0,1%, до 54,15 тыс. рублей за тонну, и на 0,6%, до 56,2 тыс. рублей за тонну, соответственно.

Зимний дизель упал в цене на 1,72%, до 62,885 тыс. рублей за тонну, а СУГ — на 1,5%, до 27,732 тыс. рублей за тонну.