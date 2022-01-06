Расход на топливо: эксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8–10%

В 2022 году автомобильное топливо может подорожать на 8–10%, или примерно на 5 рублей за литр , считают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам аналитиков, такого скачка стоимости можно ожидать в связи с ростом инфляции, а также с увеличением издержек бизнеса. По официальным данным, в 2021 году подорожание бензина фактически сравнялось с инфляцией и составило чуть более 8%. Растущий спрос, ограниченный выезд за рубеж, рост акцизов стали основными факторами формирования относительно высоких цен, отметили участники рынка.

Высокий уровень

В среднем за год цены на топливо в России поднимаются на 8–10%, в 2022 году они вырастут так же, сказала «Известиям» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Подорожание в рознице произойдет вслед за увеличением издержек бизнеса на оплату труда, логистику, хранение, заявила эксперт.

— Помимо этого цены на топливо в России в принципе не могут снижаться: 2/3 стоимости литра — это акцизы, сборы, налоги, а они как минимум не сокращаются, — добавила она.

По данным Росстата, с января по 20 декабря 2021 года бензин в России подорожал на 8,7%, превысив инфляцию за тот же период в 7,98% . К концу года такой темп сравнялся с инфляцией, которая, как заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, по итогам года составит чуть более 8%.

Расход на топливо Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Розничные цены на бензин росли весь 2021 год, самой низкой цена топлива была в начале года, сказал «Известиям» эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. Аналитик отметил, что в январе 2021-го литр АИ-92 стоил около 43 рублей за литр, АИ-95 и дизель — примерно 47 рублей. На исходе года средние цены по стране достигли 46,5 рубля за литр АИ-92, 50,1 рубля за АИ-95 и более 52 рублей за дизель, добавил он.

В 2022 году ЦБ ожидает замедления инфляции с нынешних 8% до 4–4,5%, что и дает ориентир по росту цен на топливо в следующем году , отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Впрочем, п резидент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает, что с учетом инфляции в 2021 году около 8% и в 2022-м справедливо ожидать схожих темпов роста цен на топливо.

Расход на топливо Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев добавил, что в 2022-м планируется увеличение акциза, так что все виды топлива к концу 2022 года могут прибавить примерно 5 рублей за литр.

Цены вслед за спросом

Основными факторами влияния на рынок нефтепродуктов остаются мировые цены и фискальная политика государства по отношению к ТЭК , сказал «Известиям» член комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич.

— После стрессового 2020 года, когда цены на нефть опускались до отрицательных значений, в 2021-м оптимизм в стоимости топлива был значительно выше оптимизма экономики в целом. Растущий спрос, ограниченный выезд за рубеж, продолжающие рост акцизы стали основными факторами формирования высоких оптовых цен, — отметил депутат.

Проблема рынка — постоянно догоняющие меры регулирования, считает Дмитрий Гусев.

Расход на топливо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Начиная с марта начался резкий рост потребления, обычно характерный для лета, активизировался внутригосударственный туризм и вырос спрос на нефтепродукты. Предложения ФАС и Минэнерго в части регулирования рынка не успевали за ростом цен , — заявил Дмитрий Гусев.

Эксперт подчеркнул, что ни увеличение на 1% обязательных к реализации объемов на бирже, ни угрозы запрета экспорта, ни изменение механизма расчета демпфера не смогли уберечь рынок от достижения новых исторических пиков как по бензину, так и по дизтопливу. Как писали «Известия», Минэнерго рассматривало возможность временного ограничения поставок нефтепродуктов за рубеж для стабилизации цен. Меру в итоге не приняли.

Регулирование рисков

Дмитрий Гусев напомнил, что осенне-зимний сезон 2021 года был осложнен снижением производства зимнего дизеля на нефтебазах в связи с тем, что Минфин изменил позицию насчет доначисления акцизов. «Известия» писали, что в 2021 году министерство напомнило производителям зимнего дизельного топлива о необходимости платить дополнительный акциз при изготовлении смеси летнего дизеля и авиакеросина. Хотя, по словам представителей бизнеса, ранее власти разъясняли, что платить сбор при производстве ДТЗ не требуется.

— Все эти факторы влияли лишь на оптовую цену. Розничная цена на топлива оставалась в пределах инфляции, что создавало дополнительные неудобства собственникам АЗС, — подчеркнул Дмитрий Гусев.

Расход на топливо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как эксперты заявляли «Известиям» ранее, с 2019 года власти пытаются сдерживать подорожание бензина в рознице выше темпов инфляции посредством воздействия регуляторов, в первую очередь ФАС, на нефтяные компании. Их розничные сети работают в минус, но свои убытки крупные холдинги способны компенсировать доходами от оптовых продаж нефтепродуктов, а также за счет механизма демпфера, предусматривающего выплаты из федерального бюджета, поясняли специалисты. В итоге независимые АЗС из-за диспаритета оптовых и розничных цен вынуждены ставить цены на 5–7 рублей выше, чем у ВИНК, потребитель уходит за ценой в крупные сети, а независимый сектор теряет клиентов. Такая ситуация приводит к банкротству независимых заправок, но во многих регионах они составляют подавляющее большинство и граждане сталкиваются с труднодоступностью топлива, добавил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.