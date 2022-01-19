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В Дагестане полицейские с автоматами устроили драку

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В Дагестане завязалась драка между двумя полицейскими, в руках у которых были автоматы. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Известий» 19 января, видно, как двое сотрудников МВД, жестикулируя, что-то обсуждают, в какой-то момент между мужчинами начинается потасовка.

Видеокамера зафиксировала, как один из полицейских толкает своего напарника. После того как мужчина поскользнулся и упал, второй страж порядка стал размахивать автоматом и попытался ударить оказавшегося на асфальте коллегу.

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Увидев произошедшее, другие правоохранители пришли на помощь пострадавшему сотруднику. Им удалось разнять дерущихся.

Оба мужчины, участвовавшие в драке, были уволены со службы, рассказал источник «Известий».

По факту инцидента идет служебная проверка, сообщил источник издания. В ведомстве также проверят действия непосредственного руководства полицейских, совершивших правонарушение.

Ранее, 30 декабря, в Иваново возбудили уголовное дело в отношении троих 17-летних и одного 16-летнего подростка, которые избили сотрудников полиции при исполнении.

28 декабря полицейские по звонку прибыли на место происшествия, где подростки пытались похитить аккумулятор из автомобиля.

Инспекторы начали преследовать несовершеннолетних, однако те начали проявлять агрессию по отношению к стражам порядка, а позже «поочередно нанесли им несколько ударов по различным частям тела».

Позднее всех несовершеннолетних задержали.

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