Прямой эфир
Общество
Мурашко отметил меньшее пребывание в стационаре пациентов при «Омикроне»
Мир
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
Мир
В Германии заявили о невозможности блокировки «Северного потока – 2»
Интернет
Google грозит новый штраф за отказ фильтровать запрещенный контент в выдаче
Мир
Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Мир
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконности его отстранения от власти
Общество
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00
Общество
Саратов с 1 января станет вторым по площади городом в России
Общество
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 77,2%
Общество
Родителей замерзшего в Подмосковье мальчика наказывали за неисполнение обязанностей

В Иваново возбудили дело в отношении подростков после избиения полицейских

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иваново возбуждено уголовное дело в отношении четырех подростков, которые избили сотрудников полиции при исполнении. Всех несовершеннолетних задержали. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ивановской области (СУ СК).

Перебесился: полиция в Петербурге спасла девочку от насильника
Эксперт предложил контролировать педофилов с помощью электронных браслетов

«Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении троих 17-летних и одного 16-летнего подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Следствие установило, что 28 декабря полицейские по звонку прибыли на место происшествия, где подростки пытались похитить аккумулятор из автомобиля. Инспекторы начали преследовать несовершеннолетних и настигли их в районе улицы Лежневская.

«Будучи недовольными законными действиями полицейских по выяснению обстоятельств произошедшего, подростки поочередно нанесли им несколько ударов по различным частям тела», — добавили в СУ СК РФ по региону.

Отмечаются, что двух подростков задержали сразу, еще двое сбежали с места, будучи в наручниках, похитив служебный видеорегистратор. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростков.

Ранее, 23 декабря, мужчина в Красноярске напал с ножом на медика и двух полицейских. Он задержан. Полицейские прибыли в квартиру на вызов и в квартире обнаружили, что мужчина не в себе, после чего вызвали медиков.

В ходе осмотра мужчина распылил в воздух газовый баллончик и ударил врача ножом в спину. После этого во время задержания он нанес полицейским ножевые ранения в область бедер. Несмотря на травмы, они обезвредили нападавшего, вызвали скорую помощь и сообщили о произошедшем. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021