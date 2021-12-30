В Иваново возбудили дело в отношении подростков после избиения полицейских

В Иваново возбуждено уголовное дело в отношении четырех подростков, которые избили сотрудников полиции при исполнении. Всех несовершеннолетних задержали. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ивановской области (СУ СК).

«Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении троих 17-летних и одного 16-летнего подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Следствие установило, что 28 декабря полицейские по звонку прибыли на место происшествия, где подростки пытались похитить аккумулятор из автомобиля. Инспекторы начали преследовать несовершеннолетних и настигли их в районе улицы Лежневская.

«Будучи недовольными законными действиями полицейских по выяснению обстоятельств произошедшего, подростки поочередно нанесли им несколько ударов по различным частям тела», — добавили в СУ СК РФ по региону.

Отмечаются, что двух подростков задержали сразу, еще двое сбежали с места, будучи в наручниках, похитив служебный видеорегистратор. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростков.

Ранее, 23 декабря, мужчина в Красноярске напал с ножом на медика и двух полицейских. Он задержан. Полицейские прибыли в квартиру на вызов и в квартире обнаружили, что мужчина не в себе, после чего вызвали медиков.

В ходе осмотра мужчина распылил в воздух газовый баллончик и ударил врача ножом в спину. После этого во время задержания он нанес полицейским ножевые ранения в область бедер. Несмотря на травмы, они обезвредили нападавшего, вызвали скорую помощь и сообщили о произошедшем. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.