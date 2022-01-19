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Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет

Звезда фильма «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель погиб в возрасте 37 лет
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Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает в среду, 19 января, издание Le Monde.

Актер скончался в результате лыжной аварии на курорте Ла-Розьер.

Накануне Ульель столкнулся в другим лыжником на пересечении двух синих трасс. В результате актер получил серьезные травмы, после чего его доставили на вертолете в университетскую больницу Гренобля (город на юго-востоке Франции).

Прокуратура объявила о начале расследования в связи с произошедшим, дело поручено Республиканской охранной компании (CRS) Alpes.

37-летний Гаспар Ульель играл в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Также сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение».

В 2014 году большим событием стал фильм «Сен-Лоран. Стиль — это я», где Ульель сыграл легендарного модельера. Через три года его номинировали на приз жюри за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Ривьера» за роль в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света».

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