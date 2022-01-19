Неизвестные разрушили памятник жертвам холокоста в Луганской области. Об этом сообщается на сайте лисичанской военно-гражданской администрации.

«Памятный знак жертвам среди еврейского населения, погибшим в городе Лисичанск во время Второй мировой войны, расположенный на городском кладбище «Зеленая роща», был снова разрушен», — говорится в сообщении 18 января.

Сотрудники отдела полиции Северодонецкого РУП ГУНП в Луганской области работают на месте происшествия, передает RT.

В начале декабря 2021 года памятник уже был разрушен. Новый знак был изготовлен и установлен за счет средств граждан города.

3 ноября в украинском городе Дергачи неизвестные повредили памятник погибшим в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» проводится на Украине с 2015 года. Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников.