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На Украине злоумышленники повредили памятник погибшим в ВОВ

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В украинском городе Дергачи неизвестные повредили памятник погибшим в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 3 ноября сообщили в полиции Украины, отметив, что инцидент произошел накануне.

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Вандалы разрушили плиточное покрытие, а также сломали забор около памятника и откололи часть статуи. Личности вандалов и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего») Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, согласно санкции статьи, предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении полиции.

Ранее, 26 октября, во Львове начался демонтаж металлической копии ордена Великой Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» на месте захоронения советских воинов. Сообщалось, что снос объекта проходит по решению исполкома городского совета. Орден был установлен на мемориале в 70-х годах прошлого века. Теперь местные власти хотят передать его в экспозицию львовского музея «Территория террора».

В генконсульстве РФ во Львове назвали демонтаж нарушением закона и осквернением захоронения.

До этого, 8 октября, на официальном сайте Львовского горсовета было опубликовано решение «Об обустройстве территории Лычаковского военного кладбища». Согласно ему, депутаты единогласно поддержали решение, разрешающее уничтожение центрального элемента воинского мемориала-захоронения «Марсово поле» — масштабной копии ордена Великой Отечественной войны.

Политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» проводится на Украине с 2015 года. Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников.

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