Автоэксперт рассказал о необходимом уходе за автомобилем зимой

Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов в среду, 19 января, рассказал «Известиям», как правильно ухаживать за автомобилем зимой.

В первую очередь, если машина «ведет себя странно» и автомобилист не понимает причины, необходимо отвезти транспортное средство в СТО, отметил специалист.

Во-вторых, необходимо следить за уровнями жидкостей, заливать незамерзайку для температуры ниже, чем на улице. То есть если температура воздуха –5 градусов, то жидкость должна быть рассчитана на –20 градусов. Это делается для того, чтобы предупредить неполадки с автомобилем из-за резкого похолодания.

«Нужно следить за уровнями масла, поведением двигателя и, конечно же, не ехать сразу после того, как вы завели автомобиль, машина должна погреться хотя бы в течение пяти минут, иначе потребуется капитальный ремонт двигателя. Для того чтобы двери автомобиля не примерзали, достаточно купить силиконовую смазку. Надо смазать уплотнитель и саму дверь, тогда про примерзание можно забыть», — подчеркнул Шкуматов.

Он также отметил необходимость иметь «набор автомобилиста»: трос, запасное колесо, компрессор и дополнительная незамерзающая жидкость.

10 декабря эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто» назвали самые частые ошибки водителей на зимней дороге. Первой распространенной ошибкой является несоблюдение необходимой дистанции. Кроме того, необходимо помнить, что резкое торможение может быть опасно даже летом на сухой дороге, но зимой оно также может стать причиной аварии. Также опасны резкие маневры, перестроения и пренебрежение скоростным режимом.