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Названы самые популярные у россиян турнаправления в феврале

Стало известно, куда россияне хотят путешествовать в феврале
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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы на перелеты и ж/д поездки в период с 1 по 28 февраля и выяснили, что около 63% клиентов сервиса заинтересованы в авиарейсах по России, остальные планируют отпуск за границей.

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В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 19 января, в сервисе уточнили, что 10,3% поисков среди авианаправлений приходится на Москву, 7,2% — на Сочи, 7% — на Санкт-Петербург. Кроме того, в перечень популярных направлений на февраль входят Стамбул (4,1%), Минеральные Воды (2,5%), Калининград (2,3%), Краснодар (2,2%), Ереван (2,1%), Дубай (1,8%) и Симферополь (1,7%), отмечает RT.

Среди железнодорожных направлений лидируют Санкт-Петербург (39,3%), Москва (16,3%), Сочи (5,9%). В топ также вошли Минеральные Воды (2,1%), Краснодар (2%) и Казань (1,5%). Несколько меньше спрос на ж/д билеты в Екатеринбург (1,1%), Уфу (1%) и Самару (0,9%).

В топе зарубежных туров оказались Турция (15,2%), ОАЭ (6,7%), Армения (6,4%), пишет сайт kp.ru. Также пользователи часто ищут авиабилеты в Узбекистан (5,6%), Таиланд (5,5%), Азербайджан (3,8%). Кроме того, путешественники интересуются перелетами в Шри-Ланку (3,3%), Киргизию (3,2%), Египет (3%) и Венгрию (2,8%).

Ранее 19 января в пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что с 22 января в Египте поменяют правила въезда для туристов: в связи с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса всех прилетающих в страну будут тестировать на COVID-19.

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