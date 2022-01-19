Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в республику. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын отметил, что цель инициативы — совместно разрешить возникшие противоречия между Москвой и Киевом, и добавил: Эрдоган в скором времени и сам намерен посетить Украину.

Калын также уточнил, что Анкара выступает в данном случае одновременно как союзник по НАТО и как международный игрок, который находится в тесном контакте с Россией, чтобы не допустить любых военных действий «с серьезными и необратимыми последствиями».

С одной стороны, действия турецкой стороны на украинском треке могут быть восприняты как продолжение политики блока НАТО. Недаром генсек блока Йенс Столтенберг следом заявил о приглашении России и всех союзников альянса принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия–НАТО (СРН) в ближайшем будущем. Кстати, в феврале 2022-го старейший член организации — Турецкая Республика отметит 70-летнее пребывание в ней.

А с другой — говоря об инициативе Эрдогана, его представитель Калын акцентировал внимание на том, что Турция готова «сыграть свою роль» в процессе деэскалации. И вот она-то уже не совсем вписывается в общую канву западной политики в отношении России. Если верно утверждение о том, что НАТО — военно-политический блок, то также справедливо и замечание, что от последней составляющей — политической — турки всё чаще открещиваются, ведя свою игру.

Турецкая модель поведения в кризисных для альянса ситуациях стала практически непредсказуемой. Во время принуждения Грузии к миру в 2008-м Анкара не позволила американским военным судам превышать срок пребывания в акватории Черного моря, в 2014-м отказалась от антироссийских санкций на фоне госпереворота на Украине и «возвращения Крыма в родную гавань». Можно вспомнить и о немыслимой для члена НАТО закупке российских систем ПВО ЗРК С-400 «Триумф».

Более того, за последние 30 лет в самом блоке сформировалась устойчивая антитурецкая коалиция, представленная Францией, Грецией. Линии раскола усугубляются за счет действия и другого немаловажного фактора: США (очевидный лидер Североатлантического альянса) ввели санкции против Турции на основании закона CAATSA «о противодействии врагам Америки» и до сих пор противодействуют поставкам высокотехнологичной продукции военного назначения.

Хотя Анкара — далеко не самый «злостный неплательщик», когда речь заходит о ежегодных отчислениях в размере 2% от ВВП в бюджет оборонительного альянса. Германия, по данным за 2021 год, выплачивает в него всего 1,53%, уступая место Турции — 1,57%.

Неслучайно в одном из турецких оппозиционных изданий отмечалось, что ситуативный альянс Турции с Россией за последние пять лет позволил решить Анкаре ряд внешнеполитических задач. Причем их характер «настолько глобален», что, по существу, «перечеркивает даже 70 лет членства страны в НАТО». Такое признание совсем не лишено смысла, учитывая тот факт, что в альянсе Анкара была в лучшем случае «одной из», если не младшим партнером.

Неудивительно теперь, что общественность в этой стране ежегодно всерьез обсуждает вопрос целесообразности дальнейшего членства в альянсе, ведь турецкое и натовское прочтение безопасности — не одно и то же. Президент Эрдоган неоднократно сетовал на то, что блок, по сути, оставил Турцию один на один с террористами ИГ (организация запрещена в России) и РПК.

В этих условиях едва ли турецкому политическому руководству невдомек, что никакой объединяющей повестки в НАТО, кроме противодействия России, в общем и целом нет. США и Великобритания создали в Азиатско-Тихоокеанском регионе свой военный блок AUCUS, Франция ведет свои игры в Африке, которые турки считают для себя недружественными. Относительно нейтральной по отношению к Турции из сильных европейских игроков остается Германия. К слову, ее власти категорически против эскалации на Украине.

Примечательно, что в недавнем выпуске одной из ведущих брюссельских газет Euobserver был опубликован анализ необходимости улучшения отношений ЕС с Анкарой. В нем констатировалось, что насколько Турция нуждается в ЕС и НАТО для своей безопасности, настолько же и они нуждаются в этой стране.

Не зря турецкая сторона выдерживала несвойственные ей паузы во время проведения трех раундов переговоров США, НАТО, ОБСЕ с Россией по безопасности. Сопротивление Анкары попыткам атлантистов перетянуть себя в тот или иной лагерь в украинском урегулировании, ее равноудаленная линия с призывом отказаться от любого давления усиливают позиции Турции в Европе и вместе с тем отвечают российским интересам.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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