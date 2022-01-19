«Известия» выбрали свой вариант составов команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

«Известия» традиционно приняли участие в определении составов баскетбольных команд «Звезды России» и «Звезды мира», которые 20 февраля сыграют в шестом Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в Москве.

Ранее были подведены итоги голосования болельщиков и стал известен расширенный список из 60 кандидатов. Необходимо было сделать выбор по двум правилам: по пять игроков задней линии и по пять игроков передней линии, не более двух игроков из одного клуба в каждую сборную.

В состав команд по версии «Известий» вошли:

«Звезды России»: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Иван Стребков («НН»), Евгений Колесников («Автодор»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань») / Антон Астапкович (НН), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джоэль Боломбой (ЦСКА), Сергей Карасев («Зенит»).

«Звезды мира»: Эррик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Филип Скрабб («Автодор»), Энтони Хики («Астана»), Айзейя Кэнан (УНИКС), Джордан Лойд («Зенит»), Марио Хезоня (УНИКС), Драган Апич («Зелена-Гура»), Джордан Мики («Зенит»), Алан Уильямс («Локомотив-Кубань»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

В прошлом году встреча закончилась победой «Звезд России» над «Звездами мира» (183:162), которые вышли вперед в очном противостоянии (3:2 по итогам пяти встреч). Самым ценным игроком (MVP) матча был признан экс-капитан сборной России Виталий Фридзон, набравший рекордные 57 очков.12:12